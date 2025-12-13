В Гонконге комитет по расследованию причин пожара в ЖК приступит к работе в конце декабря

Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) учредили независимый комитет по расследованию причин и обстоятельств пожара в жилом комплексе, унесшего не менее 160 жизней.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает администрация (правительство) САР на официальном сайте, результаты расследования должны быть представлены общественности через девять месяцев.

Независимый комитет, председателем которого назначен судья Дэвид Лок, "официально приступит к работе в конце декабря, с тем чтобы завершить свою работу в течение девяти месяцев", указывается в сообщении.

"Если независимый комитет сочтет целесообразным, он может опубликовать промежуточный доклад (промежуточные доклады) на разных этапах и давать рекомендации главе исполнительной власти. Все доклады и рекомендации, сделанные независимым комитетом, будут объявлены общественности (за исключением информации, которая может быть связана с судебным разбирательством)", - отмечается в тексте.

Ранее глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) заявил, что главной задачей этого комитета будет проведение всеобъемлющего и углубленного расследования, а также пересмотр системы строительных работ в мегаполисе для предотвращения подобных трагедий в будущем.