SCMP: Коррупция стала важной причиной пожара в Гонконге

Коррупция в строительном бизнесе, который занят в сфере реконструкции зданий, стала важной причиной пожара в Гонконге, унесшего не менее 156 жизней.

Как передает Report, такое мнение выразили эксперты в газете South China Morning Post.

"Самый сильный пожар в Гонконге за семь десятилетий раскрыл отвратительную тайну грязного и хищного бизнеса по реконструкции зданий, который страдает от мошенничества на торгах и стремительного роста цен", - полагают собеседники газеты.

По их мнению, рынок Гонконга по реконструкции зданий нередко привлекает недобросовестные компании.

Как отметил генеральный директор инвестиционно-консалтинговой компании King Value Realty Рики Вонг, стареющий жилой фонд мегаполиса - это "золотая жила, которой легко могут воспользоваться недобросовестные подрядчики".

По официальным данным, на конец 2022 года в Гонконге зафиксировано порядка 9 600 зданий. Каждый год власти требуют, чтобы около 600 объектов недвижимости возрастом от 30 лет и более наняли подрядчиков для выполнения необходимых ремонтных работ.

"Поскольку в Гонконге так много зданий, которым уже исполнилось 40-50 лет, им приходится проводить капитальный ремонт. Многие подрядчики рассматривают этот рынок как огромный кусок "жирной свинины", невероятно прибыльный. Они отчаянно хотят получить свою долю. Прибыль может быть огромной", - объяснил Рики Вонг.

Документы свидетельствуют о том, что бюджет реконструкции сгоревшего комплекса Wang Fuk Court резко увеличился со 152 млн гонконгских долларов ($19,5 млн) по предварительному тендерному анализу до 336 млн гонконгских долларов ($43 млн) после того, как был выбран подрядчик. Были предусмотрены миллионы дополнительных расходов, в том числе на дренажную систему и противопожарную безопасность.

Как показало предварительное расследование, при косметическом ремонте использовались некачественные и дешевые защитные строительные сетки, которые не соответствовали нормам противопожарной безопасности, а также панели горючего пенополистирола для герметизации окон. Это привело к тому, что стекла в квартирах лопнули при возгорании, впустив пламя внутрь. Эксперты также указали, что именно некачественные сетки и пенополистирол, а не бамбуковые строительные леса, стали главной причиной быстрого распространения огня.