KİV: Honqkonqda yanğının əsas səbəbi korrupsiya olub
- 03 dekabr, 2025
- 08:43
Ən azı 156 nəfərin həyatına son qoyan Honqkonq yanğınında binaların təmirində iştirak edən tikinti sənayesindəki korrupsiya mühüm amil olub.
"Report" xəbər verir ki, bu fikri "South China Morning Post"un ekspertləri bildirib.
Qəzetin mənbələri hesab edir ki, Honqkonqda son yeddi onillikdə baş verən ən dəhşətli yanğın, tenderlərin saxtalaşdırılması və qiymətlərin sürətlə artması ilə üzləşən çirkin və yırtıcı bir binanın təmiri biznesinin iyrənc sirrini ifşa edib.
Onlar hesab edirlər ki, Honqkonqun bina təmiri bazarı çox vaxt vicdansız şirkətləri cəlb edir. "King Value Realty" investisiya və konsaltinq firmasının baş direktoru Riki Vonqun qeyd etdiyi kimi, şəhərin qocalmaqda olan mənzil fondu vicdansız podratçılar tərəfindən asanlıqla istismar edilə bilən qızıl mədənidir.
Rəsmi məlumatlara görə, 2022-ci ilin sonunda Honqkonqda təxminən 9600 bina qeydə alınıb. Hər il səlahiyyətli orqanlar əsas təmir işləri aparmaq üçün 30 və daha yuxarı yaşda olan 600-ə yaxın mülkün podratçıları işə götürməsini tələb edir.
"Honqkonqda bir çox binanın 40-50 il yaşı olduğuna görə, onlar əsaslı təmir işləri aparmağa məcburdurlar. Bir çox podratçı bu bazara nəhəng, yağlı və inanılmaz dərəcədə gəlirli donuz əti kimi baxır. Onlar öz paylarını almağa can atırlar. Mənfəət böyük ola bilər",- deyə Riki Vonq izah edib.
Daşınmaz Əmlak Sahiblərinin Fırıldaqçılıqla Mübarizə Alyansının təsisçisi Çiu Yanloy nəşrə bildirib ki, məsləhətçi şirkət əvvəlcə aşağı qiymətə müqavilə qazanır və sonra müvafiq podratçı ilə işləyir və təmiri faktiki xərclərdən xeyli yüksək qiymətə başa çatdırır. Mütəxəssislər qeyd ediblər ki, podratçılar əvvəlcə ucuz qiymət təklif edir, sonra isə ucuz, keyfiyyətsiz materiallardan istifadə edərək qiymətləri artırırlar.
Yanğın nəticəsində dağılmış "Wang Fuk Court" kompleksinin yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulan büdcə, podratçı seçildikdən sonra tender öncəsi təhlildə 152 milyon HK dollarından (19,5 milyon dollar) 336 milyon HK dollarına (43 milyon dollar) yüksəlib. Drenaj və yanğın təhlükəsizliyi də daxil olmaqla milyonlarla əlavə xərclər nəzərdə tutulub.
İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, kosmetik təmir zamanı yanğın təhlükəsizliyi standartlarına cavab verməyən keyfiyyətsiz və ucuz qoruyucu konstruksiya torlarından, pəncərələrin maye və hava keçirməsinin qarşısını almaq üçün yanar penopolistirol panellərdən istifadə olunub.