ABİF: 12 minə yaxın fermer vəsaitlərimizdən istifadə edir
ASK
- 17 dekabr, 2025
- 13:10
İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC-nin (ABİF) vəsaitlərindən aktiv olaraq 12 minə yaxın fermer istifadə edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fondun sədrinin müşaviri Namiq Zeynalov Aqrar Biznes Festivallarına həsr olunmuş yekun tədbirdə bildirib.
"Ümumilikdə 350 milyon manat vəsait kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Hədəflərimiz böyükdür. Məhz innovasiya və innovativ biznes festivallarının regionlarda keçirilməsi birbaşa bizim portfeldəki rəqəmlərin artmasına təsir edir. Biz bunun şahidiyik", - deyə o qeyd edib.
