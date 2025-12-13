Австрия продлит пограничный контроль с четырьмя странами

Австрия продлит действие пограничного контроля с Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией на шесть месяцев.

Как передает Report со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

По его словам, в рамках новой концепции пограничной безопасности страна постепенно расширит контроль вглубь приграничных территорий.

Последнее продление пограничного контроля было объявлено в октябре, когда срок действия меры был продлен с двух до пяти месяцев, до 15 декабря.

Новый подход к пограничной безопасности предусматривает сосредоточение не только на границах, но и на всей приграничной зоне, что, по мнению австрийского правительства, позволит сделать систему более эффективной и гибкой.