Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля

19 февраля в Азербайджане начинается священный месяц Рамазан.

Как сообщает Report, особо почитаемыми в этом году станут ночи предопределения (Ляйлят аль-Кадр), которые выпадают на 8, 10, 12 и 16 марта.

Отметим, что завершится священный месяц праздником Рамазан-байрам (Ид аль-Фитр), который будет отмечаться 1 и 2 числа месяца шавваль (20 и 21 марта).