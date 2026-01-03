Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля
Религия
- 03 января, 2026
- 17:13
19 февраля в Азербайджане начинается священный месяц Рамазан.
Как сообщает Report, особо почитаемыми в этом году станут ночи предопределения (Ляйлят аль-Кадр), которые выпадают на 8, 10, 12 и 16 марта.
Отметим, что завершится священный месяц праздником Рамазан-байрам (Ид аль-Фитр), который будет отмечаться 1 и 2 числа месяца шавваль (20 и 21 марта).
