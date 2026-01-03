Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля

    Религия
    • 03 января, 2026
    • 17:13
    Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля

    19 февраля в Азербайджане начинается священный месяц Рамазан.

    Как сообщает Report, особо почитаемыми в этом году станут ночи предопределения (Ляйлят аль-Кадр), которые выпадают на 8, 10, 12 и 16 марта.

    Отметим, что завершится священный месяц праздником Рамазан-байрам (Ид аль-Фитр), который будет отмечаться 1 и 2 числа месяца шавваль (20 и 21 марта).

    священный месяц Рамазан ислам мусульмане религиозные традиции духовное очищение
    Fevralın 19-da Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır

    Последние новости

    17:29

    Фон дер Ляйен заявила о поддержке народа Венесуэлы

    Другие страны
    17:27

    Премьер Словакии осудил военную операцию США в Венесуэле

    Другие страны
    17:13

    Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля

    Религия
    17:11

    ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

    Другие страны
    17:03

    Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%

    Бизнес
    17:02

    Глава МИД Украины: Киев не признает легитимность Мадуро

    Другие страны
    17:00

    Глава Генштаба Украины: Киев и Вашингтон согласовали военный документ из четырех разделов

    Другие страны
    16:53

    Стармер намерен обсудить с Трампом ситуацию в Венесуэле

    Другие страны
    16:45

    Зеленский предложил Шмыгалю должность вице-премьера и министра энергетики Украины

    Энергетика
    Лента новостей