Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в суд
Происшествия
- 06 января, 2026
- 12:36
Прокуратура Низаминского района Баку завершила предварительное расследование уголовного дела против врача, обвиняемого в смерти пациентки.
Как сообщили Report в прокуратуре, дело передано в суд на рассмотрение.
Отмечено, что прокуратура Низаминского района города Баку провела расследование по факту смерти Гюнай Мамедовой 18 мая прошлого года в результате хирургической операции, проведенной врачом акушером-гинекологом Севиндж Мамедовой, работавшей в гинекологическом отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи медучреждения "Ени клиника", возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая тяжелые последствия).
Последние новости
12:56
Премьер Дании: Захват Гренландии Штатами будет означать конец военного альянса НАТОДругие страны
12:55
АПБА: В Хырдалане куриные тушки окрасили тартразиномЗдоровье
12:53
В Азербайджане выявлена незаконная деятельность 74 стоматологовЗдоровье
12:43
Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL не допустил постороннего на борт самолетаИнфраструктура
12:41
В Шри-Ланке пять человек умерли после употребления запрещенного алкоголяДругие страны
12:36
Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в судПроисшествия
12:33
В Азербайджане пройдет турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменовИндивидуальные
12:28
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8В регионе
12:13