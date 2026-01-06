Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в суд

    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 12:36
    Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в суд

    Прокуратура Низаминского района Баку завершила предварительное расследование уголовного дела против врача, обвиняемого в смерти пациентки.

    Как сообщили Report в прокуратуре, дело передано в суд на рассмотрение.

    Отмечено, что прокуратура Низаминского района города Баку провела расследование по факту смерти Гюнай Мамедовой 18 мая прошлого года в результате хирургической операции, проведенной врачом акушером-гинекологом Севиндж Мамедовой, работавшей в гинекологическом отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи медучреждения "Ени клиника", возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая тяжелые последствия).

    Ени клиника уголовное дело смерть пациента врачебная ошибка суд
    Yeni Klinikada xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayır

