Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в суд

Прокуратура Низаминского района Баку завершила предварительное расследование уголовного дела против врача, обвиняемого в смерти пациентки.

Как сообщили Report в прокуратуре, дело передано в суд на рассмотрение.

Отмечено, что прокуратура Низаминского района города Баку провела расследование по факту смерти Гюнай Мамедовой 18 мая прошлого года в результате хирургической операции, проведенной врачом акушером-гинекологом Севиндж Мамедовой, работавшей в гинекологическом отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи медучреждения "Ени клиника", возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая тяжелые последствия).