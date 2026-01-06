İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Yeni Klinikada xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:01
    Yeni Klinikada xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayır

    Yeni Klinikada xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkim barəsində cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhəri Nizami rayon prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Günay Məmmədovanı ötən il mayın 18-də Yeni Klinikanın Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaması Mərkəzinin Ginekologiya şöbəsində həkim-mama-ginekoloq işləyən Sevinc Məmmədova cərrahiyyə əməliyyatı edib.

    Daha sonra Günay Məmmədovanın bu əməliyyat nəticəsində ölməsi faktı üzrə Bakı şəhəri Nizami rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Həmçinin faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci (səhlənkarlıq ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    İstintaqla Sevinc Məmmədovanın ötən il mayın 6-da Yeni Klinikada Günay Məmmədovanın üzərində icra etdiyi cərrahiyyə əməliyyatı zamanı texniki qüsur törətdiyi və qanaxmanın mənbəyini aradan qaldırmaq üçün cərrahi müdaxiləni gecikdirdiyi müəyyən olunub. Nəticədə Günay Məmmədova mayın 18-də klinikada ölüb.

    Sevinc Məmmədova cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona həmin maddə ilə nəzərdə tutulan ittiham elan edilib, barəsində isə istintaq orqanının qərarı ilə polisin nəzarəti altına vermə növündə əsas, məhkəmənin qərarı ilə isə vəzifədən kənarlaşdırılma növündə əlavə qətimkan tədbirləri seçilib.

    Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıdırlaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib.

    Məhkəmə Həkim Cinayət işi
    Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в суд

    Son xəbərlər

    12:56

    Sabahın havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    12:45

    Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə bütün qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    12:43

    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    12:39

    Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    12:37

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:31

    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:25

    Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    12:17

    Azərbaycanda ötən il 74 stomatoloqun qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti