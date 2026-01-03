Fevralın 19-da Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır
Din
- 03 yanvar, 2026
- 17:00
Fevralın 19-da Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, martın 8-i, 10-u, 12-si və 16-sı Qədr gecələridir.
Qeyd edək ki, Şəvval ayının 1-i və 2-si (martın 20-si və 21-i) Azərbaycanda Ramazan (Fitr) bayramı qeyd olunacaq.
Xatırladaq ki, mərhəmət və şəfqət ayı olan müqəddəs Ramazan ayı ərzində iftar süfrələri açmaq, yardım və xeyriyyəçilik etmək, ehtiyacı olanlara, kimsəsiz insanlara, uşaq evlərinə, ahıl və qocalara imkan daxilində köməklik göstərmək Allah nəzərində bəyənilən əməllərdəndir. Oruc ibadətinin mühüm əməllərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan ayının son günüdür.
