İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Maliyyə
    • 19 mart, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.03.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    112,25

    11,32

    51,40

    Neft WTI (dollar/barel)

    97,28

    4,33

    39,86

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 852,80

    - 135,00

    511,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 225,15

    - 768,11

    - 1 838,14

    S&P 500

    6 624,70

    - 91,39

    - 220,80

    Nasdaq

    22 152,42

    - 327,11

    - 1 089,57

    Nikkei

    53 565,94

    - 1 535,94

    3 226,46

    Dax

    23 502,25

    - 228,67

    - 988,16

    FTSE 100

    10 305,29

    - 98,31

    373,91

    CAC 40 INDEX

    7 969,88

    - 4,61

    - 179,62

    Shanghai Composite

    4 062,79

    10,63

    93,95

    Bist 100

    13 115,13

    - 102,47

    1 853,61

    RTS

    1 088,29

    - 9,16

    - 25,84

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1472

    - 0,0069

    - 0,0273

    USD/GBP

    1,3274

    - 0,0090

    - 0,0199

    JPY/USD

    159,6400

    0,8500

    3,1900

    RUB/USD

    83,8610

    1,4430

    5,1110

    TRY/USD

    44,3220

    0,1060

    1,3658

    CNY/USD

    6,8990

    0,0182

    - 0,0900
    Valyuta bazarı Birja indeksləri Əmtəə bazarı
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.03.2026)

