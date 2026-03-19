Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.03.2026)
Maliyyə
- 19 mart, 2026
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
112,25
|
11,32
|
51,40
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
97,28
|
4,33
|
39,86
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 852,80
|
- 135,00
|
511,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 225,15
|
- 768,11
|
- 1 838,14
|
S&P 500
|
6 624,70
|
- 91,39
|
- 220,80
|
Nasdaq
|
22 152,42
|
- 327,11
|
- 1 089,57
|
Nikkei
|
53 565,94
|
- 1 535,94
|
3 226,46
|
Dax
|
23 502,25
|
- 228,67
|
- 988,16
|
FTSE 100
|
10 305,29
|
- 98,31
|
373,91
|
CAC 40 INDEX
|
7 969,88
|
- 4,61
|
- 179,62
|
Shanghai Composite
|
4 062,79
|
10,63
|
93,95
|
Bist 100
|
13 115,13
|
- 102,47
|
1 853,61
|
RTS
|
1 088,29
|
- 9,16
|
- 25,84
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1472
|
- 0,0069
|
- 0,0273
|
USD/GBP
|
1,3274
|
- 0,0090
|
- 0,0199
|
JPY/USD
|
159,6400
|
0,8500
|
3,1900
|
RUB/USD
|
83,8610
|
1,4430
|
5,1110
|
TRY/USD
|
44,3220
|
0,1060
|
1,3658
|
CNY/USD
|
6,8990
|
0,0182
|
- 0,0900
