    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.03.2026)

    Maliyyə
    • 19 mart, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9498 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,0266 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9498

    100 Rusiya rublu

    2,0266

    1 Avstraliya dolları

    1,1965

    1 Belarus rublu

    0,5810

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1134

    1 Çexiya kronu

    0,0797

    1 Çin yuanı

    0,2464

    1 Danimarka kronu

    0,2609

    1 Gürcü larisi

    0,6257

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2565

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1807

    1 İsveçrə frankı

    2,1447

    1 İsrail şekeli

    0,5443

    1 Kanada dolları

    1,2384

    1 Küveyt dinarı

    5,5441

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3524

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,4959

    1 Moldova leyi

    0,0976

    1 Norveç kronu

    0,1772

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6064

    1 Polşa zlotası

    0,4563

    1 Rumıniya leyi

    0,3829

    1 Serbiya dinarı

    0,0166

    1 Sinqapur dolları

    1,3253

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3159

    Türk lirəsi

    0,0384

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0648

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9891

    Qızıl

    8245,7310

    Gümüş

    128,7764

    Platin

    3484,2265

    Palladium

    2569,9835
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2026)

