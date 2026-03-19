Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.03.2026)
- 19 mart, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9498 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,0266 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9498
100 Rusiya rublu
2,0266
1 Avstraliya dolları
1,1965
1 Belarus rublu
0,5810
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1134
1 Çexiya kronu
0,0797
1 Çin yuanı
0,2464
1 Danimarka kronu
0,2609
1 Gürcü larisi
0,6257
1 Honq Konq dolları
0,2169
1 Hindistan rupisi
0,0184
1 İngilis funt sterlinqi
2,2565
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1807
1 İsveçrə frankı
2,1447
1 İsrail şekeli
0,5443
1 Kanada dolları
1,2384
1 Küveyt dinarı
5,5441
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3524
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,4959
1 Moldova leyi
0,0976
1 Norveç kronu
0,1772
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6064
1 Polşa zlotası
0,4563
1 Rumıniya leyi
0,3829
1 Serbiya dinarı
0,0166
1 Sinqapur dolları
1,3253
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4528
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3159
Türk lirəsi
0,0384
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0387
Yapon yeni
1,0648
Yeni Zelandiya dolları
0,9891
Qızıl
8245,7310
Gümüş
128,7764
Platin
3484,2265
Palladium
2569,9835