    CBA currency exchange rates (19.03.2026)

    • 19 March, 2026
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.6% to 1.9498 manats, and 100 Russian rubles fell by 1.7% to 2.0266 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9498

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0266

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1965

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5810

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1134

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0797

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2464

    1 DKK (Danish krone)

    0.2609

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6257

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2169

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2565

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1807

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1447

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5443

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2384

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5441

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3524

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.4959

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0976

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1772

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6064

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4563

    1 RON (Romanian leu)

    0.3829

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0166

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3253

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4528

    1 SDR (IMF)

    2.3159

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0384

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0387

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0648

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9891

    Gold (1 ounce)

    8,245.7310

    Silver (1 ounce)

    128.7764

    Platinum (1 ounce)

    3,484.2265

    Palladium (1 ounce)

    2,569.9835
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2026)

