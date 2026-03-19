Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2026)
Финансы
- 19 марта, 2026
- 09:11
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,9498 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,7%, до 2,0266 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9498
|
100 российских рублей
|
2,0266
