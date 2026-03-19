    • 19 mart, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Zirə bu gün Yevlaxda, Sabah isə Bakıda meydana çıxacaq

    Misli Premyer Liqasında XXV turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Zirə" "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 15:00-da start götürəcək. Cari mövsüm avrokuboklara vəsiqəni hədəfləyən "Zirə" 39 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Yevlax təmsilçisi 8 xalla sonuncu - 12-ci sıradadır.

    Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Matç "Bank Respublika Arena"da, saat 19:15-də başlayacaq. Bakı klubu 59 xalla liderdir. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 32 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXV tur

    19 mart

    15:00. "Karvan-Yevlax" - Zirə"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Yevlax şəhər stadionu

    19:15. "Sabah" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, tura martın 21-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" səfərdə "Şamaxı"nı minimal hesabla üstələyib - 1:0.

    Son xəbərlər

    09:20

    "Qalatasaray"ın hücumçusu Viktor Osimhenin qolu sınıb

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.03.2026)

    Maliyyə
    09:02

    ABŞ-nin Terrorizmlə Mübarizə Mərkəzinin sabiq rəhbəri: İran nüvə silahı əldə etmək astanasında deyildi

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Zirə" bu gün Yevlaxda, "Sabah" isə Bakıda meydana çıxacaq

    Futbol
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.03.2026)

    Maliyyə
    08:47

    İranda yanvar iğtişaşlarında iştirak edən üç nəfər edam olunub

    Region
    08:34

    Qətər Müdafiə Nazirliyi: Ras-Laffana zərbə İrandan endirilib

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:47

    BƏƏ sahillərində mərmi ilə vurulan gəmidə yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti