В Азербайджане пройдет турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов
Индивидуальные
- 06 января, 2026
- 12:33
Азербайджан впервые примет международный турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов.
Об этом сказал Report пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхан Бадалов.
По его словам, соревнования пройдут при совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и федерации:
"Регистрация на турнир завершится завтра. В соревнованиях примут участие более 20 спортсменов из Швейцарии, Венгрии, Словении, Саудовской Аравии, Великобритании, Узбекистана и Гонконга. Азербайджан будет представлять Анастасия Папатома".
Отметим, что международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open пройдет с 8 по 11 января.
