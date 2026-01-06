В Азербайджане пройдет турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Индивидуальные
    • 06 января, 2026
    • 12:33
    Азербайджан впервые примет международный турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов.

    Об этом сказал Report пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхан Бадалов.

    По его словам, соревнования пройдут при совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и федерации:

    "Регистрация на турнир завершится завтра. В соревнованиях примут участие более 20 спортсменов из Швейцарии, Венгрии, Словении, Саудовской Аравии, Великобритании, Узбекистана и Гонконга. Азербайджан будет представлять Анастасия Папатома".

    Отметим, что международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open пройдет с 8 по 11 января.

    Azerbaijan Open турнир по горнолыжному спорту Орхан Бадалов
    Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək dağ xizəyi üzrə beynəlxalq turnirə 20-dən çox idmançı qatılacaq
    Over 20 athletes to compete in Azerbaijan's first international alpine skiing tournament

    Лента новостей