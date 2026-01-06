В Азербайджане пройдет турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов

Азербайджан впервые примет международный турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов.

Об этом сказал Report пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхан Бадалов.

По его словам, соревнования пройдут при совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и федерации:

"Регистрация на турнир завершится завтра. В соревнованиях примут участие более 20 спортсменов из Швейцарии, Венгрии, Словении, Саудовской Аравии, Великобритании, Узбекистана и Гонконга. Азербайджан будет представлять Анастасия Папатома".

Отметим, что международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open пройдет с 8 по 11 января.