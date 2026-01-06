Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək dağ xizəyi üzrə beynəlxalq turnirə 20-dən çox idmançı qatılacaq
Fərdi
- 06 yanvar, 2026
- 12:05
Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək dağ xizəyi üzrə beynəlxalq turnirə 20-dən çox idmançı qatılacaq.
Bunu "Report"a Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının mətbuat katibi Orxan Bədəlov deyib.
Onun sözlərinə görə, yarış "Şahdağ" Turizm Mərkəzi və federasiyanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq:
"Turnir üçün qeydiyyat prosesi sabah bitəcək. Bu günə olan məlumata əsasən, 20-dən çox idmançı yarışa qatılacaq. İsveçrə, Macarıstan, Sloveniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Böyük Britaniya, Özbəkistan və Honq-Konqdan olan xizəkçilər mübarizə aparacaqlar. Azərbaycanı isə Anastasiya Papatoma təmsil edəcək".
Qeyd edək ki, "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri yanvarın 8-11-i aralığında keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:56
Sabahın havası açıqlanıbEkologiya
12:50
Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölübHadisə
12:45
Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə bütün qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidirXarici siyasət
12:43
Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
12:39
Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilərFutbol
12:37
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:31
Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
12:25
Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıbSağlamlıq
12:17