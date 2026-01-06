İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fərdi
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:05
    Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək dağ xizəyi üzrə beynəlxalq turnirə 20-dən çox idmançı qatılacaq.

    Bunu "Report"a Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının mətbuat katibi Orxan Bədəlov deyib.

    Onun sözlərinə görə, yarış "Şahdağ" Turizm Mərkəzi və federasiyanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq:

    "Turnir üçün qeydiyyat prosesi sabah bitəcək. Bu günə olan məlumata əsasən, 20-dən çox idmançı yarışa qatılacaq. İsveçrə, Macarıstan, Sloveniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Böyük Britaniya, Özbəkistan və Honq-Konqdan olan xizəkçilər mübarizə aparacaqlar. Azərbaycanı isə Anastasiya Papatoma təmsil edəcək".

    Qeyd edək ki, "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri yanvarın 8-11-i aralığında keçiriləcək.

    В Азербайджане пройдет турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов
    Over 20 athletes to compete in Azerbaijan's first international alpine skiing tournament

