Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%

В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на $104,668 млн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период Азербайджан также экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на $64,363 млн, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

На импорт этих товаров пришлось 0,49% от общего объема импорта Азербайджана, а на экспорт - 0,28% от общего объема экспорта страны.