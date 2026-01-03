Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%
Бизнес
03 января, 2026
- 17:03
В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на $104,668 млн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период Азербайджан также экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на $64,363 млн, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
На импорт этих товаров пришлось 0,49% от общего объема импорта Азербайджана, а на экспорт - 0,28% от общего объема экспорта страны.
