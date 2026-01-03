Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%

    Бизнес
    • 03 января, 2026
    • 17:03
    Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%

    В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на $104,668 млн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период Азербайджан также экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на $64,363 млн, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

    На импорт этих товаров пришлось 0,49% от общего объема импорта Азербайджана, а на экспорт - 0,28% от общего объема экспорта страны.

    алкогольные напитки импорт экспорт
    Azərbaycan alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin idxalı ilə bağlı xərclərini 13 %-dən çox artırıb

    Последние новости

    17:13

    Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля

    Религия
    17:11

    ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

    Другие страны
    17:03

    Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%

    Бизнес
    17:02

    Глава МИД Украины: Киев не признает легитимность Мадуро

    Другие страны
    17:00

    Глава Генштаба Украины: Киев и Вашингтон согласовали военный документ из четырех разделов

    Другие страны
    16:53

    Стармер намерен обсудить с Трампом ситуацию в Венесуэле

    Другие страны
    16:45

    Зеленский предложил Шмыгалю должность вице-премьера и министра энергетики Украины

    Энергетика
    16:34

    Мадуро и его жене предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях против США

    Другие страны
    16:28

    СМИ: Вице-президент Венесуэлы находится в Москве

    Другие страны
    Лента новостей