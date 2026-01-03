Azərbaycan alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin idxalı ilə bağlı xərclərini 13 %-dən çox artırıb
- 03 yanvar, 2026
- 16:42
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 104,668 milyon ABŞ dolları dəyərində alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 64,363 milyon ABŞ dolları dəyərində alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 0,1 % azdır.
Bu məhsulların idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 0,49 %-ni, ixrac isə ölkənin ümumi ixracının 0,28 %-ni təşkil edib.
Xatırladaq ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 3,4 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,85 % azalıb, idxal isə 12,9 % artıb.