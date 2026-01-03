Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стармер намерен обсудить с Трампом ситуацию в Венесуэле

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 16:53
    Стармер намерен обсудить с Трампом ситуацию в Венесуэле

    Британский премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания не принимала участия в операции США в Венесуэле, но намерен обсудить ситуацию в этой стране с президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить полную информацию перед тем, как делать какие-либо комментарии.

    Как передает Report, об этом сообщает ВВС.

    "Нет, я пока не говорил с президентом Трампом, ситуация развивается очень быстро, и нам нужно установить все факты. Что я могу сказать точно - Великобритания не участвовала в этой операции ни в какой форме", - отметил Стармер.

    Отвечая на вопрос о том, намерен ли он осудить действия США, как это уже сделали некоторые депутаты британского парламента, премьер-министр заявил: "Сначала я хочу установить факты. Я хочу поговорить с президентом Трампом. Я хочу обсудить это с нашими союзниками. Я могу с полной уверенностью сказать, что Великобритания к этому не причастна".

    Стармер также напомнил о важности соблюдения международного права: "Как вы знаете, я всегда говорил и считаю, что мы должны поддерживать нормы международного права. Однако на данном этапе, в столь быстро развивающейся ситуации, прежде всего необходимо установить факты и уже исходя из них предпринимать дальнейшие шаги".

