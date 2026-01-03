ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана
Другие страны
- 03 января, 2026
- 17:11
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно нанесла удар по позициям "Хезболлы" в городе Аль-Хиям на юге Ливана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
По данным военных, удар был нанесен в ответ на "продолжающиеся нарушения "Хезболлой" соглашений о прекращении огня".
Арабские СМИ сообщают об одном погибшем в результате израильского удара.
