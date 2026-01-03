Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 03 января, 2026
    • 17:11
    ЦАХАЛ нанес удар по позициям Хезболлы на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно нанесла удар по позициям "Хезболлы" в городе Аль-Хиям на юге Ливана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    По данным военных, удар был нанесен в ответ на "продолжающиеся нарушения "Хезболлой" соглашений о прекращении огня".

    Арабские СМИ сообщают об одном погибшем в результате израильского удара.

