ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно нанесла удар по позициям "Хезболлы" в городе Аль-Хиям на юге Ливана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По данным военных, удар был нанесен в ответ на "продолжающиеся нарушения "Хезболлой" соглашений о прекращении огня".

Арабские СМИ сообщают об одном погибшем в результате израильского удара.