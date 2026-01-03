Глава МИД Украины: Киев не признает легитимность Мадуро

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина последовательно защищает права народов на свободу и демократию, отметив, что действия властей при Николасе Мадуро нарушают все эти принципы.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

"Украина последовательно защищает право народов жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушает все эти принципы во всех отношениях. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают масштабные преступления его режима", - написал он.

По его словам, "Украина, как и десятки других стран, не признает легитимность Мадуро", и народ Венесуэлы "должен иметь возможность жить в безопасности, достигать процветания и сохранять человеческое достоинство".

"Украина будет поддерживать их право на нормальную жизнь, уважение и свободу. Мы выступаем за дальнейшее развитие ситуации в соответствии с принципами международного права, с приоритетом демократии, прав человека и интересов венесуэльского народа", - добавил он.