Глава Генштаба Украины: Киев и Вашингтон согласовали военный документ из четырех разделов

    Украина и США на уровне генеральных штабов согласовали "военный документ" из четырех разделов.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил начальник Генерального штаба Украины Андрей Гнатов.

    "Действительно, была проведена двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения... Все эти разделы о том, каким образом будут поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение ВСУ, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться и какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон", - сказал он по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в Киеве 3 января.

    Гнатов подчеркнул, что это именно двусторонний договор.

    По его словам, сейчас такая же работа продолжается и с другими странами-партнерами. Так, один из разделов касается деятельности "коалиции желающих".

