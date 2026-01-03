Фон дер Ляйен заявила о поддержке народа Венесуэлы
Другие страны
- 03 января, 2026
- 17:29
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и поддерживает народ страны в стремлении к мирному и демократическому переходу власти.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход власти. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - написала она.
Она отметила, что совместно с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и в координации с государствами-членами ЕС обеспечивается полная поддержка для граждан ЕС, находящихся в Венесуэле.
Последние новости
18:53
Вице-премьер: Украина планирует привлечь $800 млрд у западных партнеровДругие страны
18:33
Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего ВенесуэлыДругие страны
18:28
Фото
В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшиеПроисшествия
18:19
Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции во ФлоридеДругие страны
18:05
Вице-президент США: Трамп предлагал варианты урегулирования проблем с ВенесуэлойДругие страны
18:03
Турция заявила о готовности выступить посредником по ситуации в ВенесуэлеДругие страны
17:51
Венесуэла закрыла границу с БразилиейДругие страны
17:50
Китай рекомендует своим гражданам временно избегать поездок в ВенесуэлуДругие страны
17:41