Фон дер Ляйен заявила о поддержке народа Венесуэлы

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и поддерживает народ страны в стремлении к мирному и демократическому переходу власти.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход власти. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - написала она.

Она отметила, что совместно с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и в координации с государствами-членами ЕС обеспечивается полная поддержка для граждан ЕС, находящихся в Венесуэле.