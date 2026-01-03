Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фон дер Ляйен заявила о поддержке народа Венесуэлы

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 17:29
    Фон дер Ляйен заявила о поддержке народа Венесуэлы

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и поддерживает народ страны в стремлении к мирному и демократическому переходу власти.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.

    "Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход власти. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - написала она.

    Она отметила, что совместно с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и в координации с государствами-членами ЕС обеспечивается полная поддержка для граждан ЕС, находящихся в Венесуэле.

    Урсула фон дер Ляйен Венесуэла Еврокомиссия Евросоюз Операция США в Венесуэле Кая Каллас
    Fon der Lyayen: Venesuela xalqını dəstəkləyirəm

    Последние новости

    18:53

    Вице-премьер: Украина планирует привлечь $800 млрд у западных партнеров

    Другие страны
    18:33

    Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы

    Другие страны
    18:28
    Фото

    В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    18:19

    Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции во Флориде

    Другие страны
    18:05

    Вице-президент США: Трамп предлагал варианты урегулирования проблем с Венесуэлой

    Другие страны
    18:03

    Турция заявила о готовности выступить посредником по ситуации в Венесуэле

    Другие страны
    17:51

    Венесуэла закрыла границу с Бразилией

    Другие страны
    17:50

    Китай рекомендует своим гражданам временно избегать поездок в Венесуэлу

    Другие страны
    17:41

    Армянский лыжник получил штраф за попытку скрыть название Азербайджана

    В регионе
    Лента новостей