Зеленский предложил Шмыгалю должность вице-премьера и министра энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины

Как передает Report со ссылкой на "Униан", об этом глава Украины сообщил в своем Telegram после встречи с политиком.

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", - отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы после каждого российского удара Украина могла оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд.

"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - сообщил президент.

Напомним, Денис Шмыгаль был назначен министром обороны Украины в прошлом году. Ранее он занимал пост премьер-министра.