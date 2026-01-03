Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib
Energetika
- 03 yanvar, 2026
- 16:57
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Denis Şmıqala Baş nazirin birinci müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib.
"Report" "Unian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti siyasətçi ilə görüşündən sonra öz teleqram kanalında yazıb.
