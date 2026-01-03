İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Energetika
    • 03 yanvar, 2026
    • 16:57
    Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Denis Şmıqala Baş nazirin birinci müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib.

    "Report" "Unian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti siyasətçi ilə görüşündən sonra öz teleqram kanalında yazıb.

    Ukrayna Denis Şmıqal Zelenski
    Зеленский предложил Шмыгалю должность вице-премьера и министра энергетики Украины

