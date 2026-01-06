İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tailand Kambocanı atəşkəsi pozmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 08:28
    Tailand Kambocanı atəşkəsi pozmaqda ittiham edib

    Kamboca Ubonraçathani əyalətində Tailand hərbçilərinin mövqelərini atəşə tutaraq atəşkəs rejimini pozub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Tailandın Krallığın Silahlı Qüvvələri və Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələrinin daxil olduğu Kamboca ilə sərhəddəki vəziyyətlə bağlı Birgə Mətbuat Mərkəzinin yaydığı məlumatda deyilir.

    "Kamboca yanvarın 6-da səhər saat 7:25-də (Bakı vaxtı ilə 4:25-də – red.) atəşkəsi pozub. Kamboca qüvvələri Çonq Bok bölgəsini minaatanlardan atəşə tutub. Hadisə nəticəsində bir Tailand əsgəri qəlpə yaraları alıb", - xəbərdə vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, Kamboca və Tailand ötən ilin dekabrın 27-də yerli vaxtla saat 12:00-dan (Bakı vaxtı ilə 09:00) iki ölkənin Baş Sərhəd Komitəsinin üçüncü xüsusi iclasından sonra atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Kamboca Tailand
    Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

    Son xəbərlər

    08:28

    Tailand Kambocanı atəşkəsi pozmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    08:17

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:43

    Kan: Netanyahu Putindən İsrailin İrana hücum etmək niyyətində olmadığını çatdırmağı xahiş edib

    Digər ölkələr
    07:15

    Karakasda Prezident sarayının yaxınlığında atışma səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    06:33

    Ağ Ev: Real dünya güc və qüdrətlə idarə olunur

    Digər ölkələr
    06:02

    Misir və Nigeriya yığması Afrika Millətlər Kubokunda 1/4 finala yüksəlib

    Futbol
    05:45

    Yaponiyada 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    05:23

    Britaniya Maduronun ələ keçirilməsindən sonra müxalifət lideri Maçado ilə əlaqə yaradıb

    Digər ölkələr
    04:49

    Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətində kadr islahatları aparıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti