Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Камбоджа нарушила режим прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом, обстреляв позиции таиландских войск в провинции Убонратчатхани.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении таиландского объединенного пресс-центра по вопросу ситуации на границе с Камбоджей, в состав которого входят представители Вооруженных сил и МИД королевства.

"Камбоджа нарушила режим прекращения огня 6 января в 07:25 (04:25 по бакинскому времени - ред.). Камбоджийские войска обстреляли из миномета район Чонг Бок. В результате инцидента один таиландский военнослужащий получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, что Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (09:00 по Баку) 27 декабря по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран.

Последний раунд эскалации пограничного конфликта между странами начался с перестрелки на границе 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные обстреляли из артиллерии таиландские позиции в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.