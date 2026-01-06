"NBC News": ABŞ-nin Karakasda eşidilən atəş səsləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur
Digər ölkələr
- 06 yanvar, 2026
- 08:52
Bazar ertəsi axşam Venesuelanın paytaxtı Karakasda Miraflores Prezident sarayının yaxınlığında eşidilən atəş səsləri ilə ABŞ-nin heç bir əlaqəsi yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika administrasiyasının adlarını açıqlamayan nümayəndələrinə istinadən "NBC News" məlumat yayıb.
"Administrasiya Venesuelada atışmalarla bağlı xəbərləri diqqətlə izləyir. ABŞ bu işdə iştirak etmir", - telekanal adı açıqlanmayan iki amerikalı məmurdan sitat gətirib.
Qeyd edək ki, Venesuelanın paytaxtı Karakasda Prezident sarayının yaxınlığında atəş səsləri eşidilib.
Son xəbərlər
09:51
Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıbMədəniyyət
09:41
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:40
Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıbFutbol
09:38
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölübDigər ölkələr
09:36
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıbFərdi
09:30
Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıbKomanda
09:14
"Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)Maliyyə
09:02