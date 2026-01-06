İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "NBC News": ABŞ-nin Karakasda eşidilən atəş səsləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 08:52
    NBC News: ABŞ-nin Karakasda eşidilən atəş səsləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

    Bazar ertəsi axşam Venesuelanın paytaxtı Karakasda Miraflores Prezident sarayının yaxınlığında eşidilən atəş səsləri ilə ABŞ-nin heç bir əlaqəsi yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika administrasiyasının adlarını açıqlamayan nümayəndələrinə istinadən "NBC News" məlumat yayıb.

    "Administrasiya Venesuelada atışmalarla bağlı xəbərləri diqqətlə izləyir. ABŞ bu işdə iştirak etmir", - telekanal adı açıqlanmayan iki amerikalı məmurdan sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, Venesuelanın paytaxtı Karakasda Prezident sarayının yaxınlığında atəş səsləri eşidilib.

    Venesuela atəş Karakas
    США заявили о своей непричастности к стрельбе в центре Каракаса
    White House says it is not involved in gunfire in Caracas

    Son xəbərlər

    09:51

    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb

    Mədəniyyət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:40

    Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    09:38

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    09:14

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    09:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti