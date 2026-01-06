США заявили о своей непричастности к стрельбе в центре Каракаса

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США не имеют отношения к стрельбе, звуки которой были слышны в понедельник вечером в столице Венесуэлы возле президентского дворца Мирафлорес.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

    "Администрация пристально следит за сообщениями о стрельбе в Венесуэле. США не замешаны в этом", - приводит телеканал слова двух неназванных американских чиновников.

    Ранее сообщалось, что рядом с президентским дворцом в Каракасе произошла стрельба. Источники радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне происшествия. По ее информации, над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО. В свою очередь французское агентство AFP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что ситуация находится под контролем.

    Стрельба, как указывал телеканал CNN, была связана с продолжающейся неразберихой между различными группами безопасности, действующими вблизи президентского дворца Мирафлорес.

    Лента новостей