США заявили о своей непричастности к стрельбе в центре Каракаса

США не имеют отношения к стрельбе, звуки которой были слышны в понедельник вечером в столице Венесуэлы возле президентского дворца Мирафлорес.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

"Администрация пристально следит за сообщениями о стрельбе в Венесуэле. США не замешаны в этом", - приводит телеканал слова двух неназванных американских чиновников.

Ранее сообщалось, что рядом с президентским дворцом в Каракасе произошла стрельба. Источники радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне происшествия. По ее информации, над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО. В свою очередь французское агентство AFP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что ситуация находится под контролем.

Стрельба, как указывал телеканал CNN, была связана с продолжающейся неразберихой между различными группами безопасности, действующими вблизи президентского дворца Мирафлорес.