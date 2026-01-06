Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: В Венесуэле рядом с президентской резиденцией произошла стрельба

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 06:54
    Звуки стрельбы зафиксировали неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе.

    Как передает Report, об этом сообщил американский портал BNO News.

    По его информации, стрельба происходит около президентского дворца в Венесуэле. Обстоятельства происшествия неясны.

    Источники венесуэльской радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне инцидента. Утверждается, что над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО.

    Агентство AFP со ссылкой на правительственные источники указала, что ситуация находится под контролем.

    Каракас стрельба Венесуэла

