СМИ: В Венесуэле рядом с президентской резиденцией произошла стрельба
Другие страны
- 06 января, 2026
- 06:54
Звуки стрельбы зафиксировали неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе.
Как передает Report, об этом сообщил американский портал BNO News.
По его информации, стрельба происходит около президентского дворца в Венесуэле. Обстоятельства происшествия неясны.
Источники венесуэльской радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне инцидента. Утверждается, что над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО.
Агентство AFP со ссылкой на правительственные источники указала, что ситуация находится под контролем.
Последние новости
06:54
СМИ: В Венесуэле рядом с президентской резиденцией произошла стрельбаДругие страны
06:18
Хакан Фидан: В Газе необходимо создать возможности для предоставления убежищВ регионе
05:46
Белый дом: Реальный мир управляется "силой и мощью"Другие страны
05:08
В Японии произошло сильное землетрясениеДругие страны
04:37
В Джалилабаде 23-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газомПроисшествия
04:20
В Сирии опровергли сообщения о покушении на временного президента аш-ШарааДругие страны
03:51
Президент предупредил чиновников: Распоряжение не заставит себя долго ждатьВнутренняя политика
03:42
Ильхам Алиев: К сожалению, нарушения допускают и молодые кадрыВнутренняя политика
03:07