СМИ: В Венесуэле рядом с президентской резиденцией произошла стрельба

Звуки стрельбы зафиксировали неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал BNO News.

По его информации, стрельба происходит около президентского дворца в Венесуэле. Обстоятельства происшествия неясны.

Источники венесуэльской радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне инцидента. Утверждается, что над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО.

Агентство AFP со ссылкой на правительственные источники указала, что ситуация находится под контролем.