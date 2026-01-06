İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Maliyyə
    • 06 yanvar, 2026
    • 08:53
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,61

    -0,15

    0,76

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,13

    -0,19

    0,71

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 476,40

    24,90

    135,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 977,18

    594,79

    913,89

    S&P 500

    6 902,05

    43,58

    56,55

    Nasdaq

    23 395,82

    160,19

    153,83

    Nikkei

    51 832,80

    1 493,32

    1 493,32

    Dax

    24 868,69

    329,35

    378,28

    FTSE 100

    10 004,57

    53,43

    73,19

    CAC 40 INDEX

    8 211,50

    16,29

    62,00

    Shanghai Composite

    4 023,42

    54,58

    54,58

    Bist 100

    11 702,00

    203,62

    440,48

    RTS

    1 110,29

    -3,84

    -3,84

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1733

    0,0000

    -0,0012

    USD/GBP

    1,3556

    0,0000

    0,0083

    JPY/USD

    156,3900

    0,0100

    -0,0600

    RUB/USD

    81,2603

    0,0000

    2,5103

    TRY/USD

    43,0352

    0,0000

    0,0790

    CNY/USD

    6,9812

    -0,0100

    -0,0078
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:51

    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb

    Mədəniyyət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:40

    Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    09:38

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    09:14

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    09:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti