Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.01.2026)
Maliyyə
- 06 yanvar, 2026
- 08:53
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
61,61
|
-0,15
|
0,76
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,13
|
-0,19
|
0,71
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 476,40
|
24,90
|
135,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 977,18
|
594,79
|
913,89
|
S&P 500
|
6 902,05
|
43,58
|
56,55
|
Nasdaq
|
23 395,82
|
160,19
|
153,83
|
Nikkei
|
51 832,80
|
1 493,32
|
1 493,32
|
Dax
|
24 868,69
|
329,35
|
378,28
|
FTSE 100
|
10 004,57
|
53,43
|
73,19
|
CAC 40 INDEX
|
8 211,50
|
16,29
|
62,00
|
Shanghai Composite
|
4 023,42
|
54,58
|
54,58
|
Bist 100
|
11 702,00
|
203,62
|
440,48
|
RTS
|
1 110,29
|
-3,84
|
-3,84
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1733
|
0,0000
|
-0,0012
|
USD/GBP
|
1,3556
|
0,0000
|
0,0083
|
JPY/USD
|
156,3900
|
0,0100
|
-0,0600
|
RUB/USD
|
81,2603
|
0,0000
|
2,5103
|
TRY/USD
|
43,0352
|
0,0000
|
0,0790
|
CNY/USD
|
6,9812
|
-0,0100
|
-0,0078
