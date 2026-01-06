Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2026)

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 09:08
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    61,61

    -0,15

    0,76

    WTI (долл/барр)

    58,13

    -0,19

    0,71

    Золото (долл/унция)

    4 476,40

    24,90

    135,30

    Индексы

    Dow-Jones

    48 977,18

    594,79

    913,89

    S&P 500

    6 902,05

    43,58

    56,55

    Nasdaq

    23 395,82

    160,19

    153,83

    Nikkei

    51 832,80

    1 493,32

    1 493,32

    Dax

    24 868,69

    329,35

    378,28

    FTSE 100

    10 004,57

    53,43

    73,19

    CAC 40 INDEX

    8 211,50

    16,29

    62,00

    Shanghai Composite

    4 023,42

    54,58

    54,58

    Bist 100

    11 702,00

    203,62

    440,48

    RTS

    1 110,29

    -3,84

    -3,84

    Валюта

    USD/EUR

    1,1733

    0,0000

    -0,0012

    USD/GBP

    1,3556

    0,0000

    0,0083

    JPY/USD

    156,3900

    0,0100

    -0,0600

    RUB/USD

    81,2603

    0,0000

    2,5103

    TRY/USD

    43,0352

    0,0000

    0,0790

    CNY/USD

    6,9812

    -0,0100

    -0,0078
    фондовые рынки ключевые показатели
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.01.2026)

