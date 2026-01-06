Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2026)
Финансы
- 06 января, 2026
- 09:08
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
61,61
|
-0,15
|
0,76
|
WTI (долл/барр)
|
58,13
|
-0,19
|
0,71
|
Золото (долл/унция)
|
4 476,40
|
24,90
|
135,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 977,18
|
594,79
|
913,89
|
S&P 500
|
6 902,05
|
43,58
|
56,55
|
Nasdaq
|
23 395,82
|
160,19
|
153,83
|
Nikkei
|
51 832,80
|
1 493,32
|
1 493,32
|
Dax
|
24 868,69
|
329,35
|
378,28
|
FTSE 100
|
10 004,57
|
53,43
|
73,19
|
CAC 40 INDEX
|
8 211,50
|
16,29
|
62,00
|
Shanghai Composite
|
4 023,42
|
54,58
|
54,58
|
Bist 100
|
11 702,00
|
203,62
|
440,48
|
RTS
|
1 110,29
|
-3,84
|
-3,84
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1733
|
0,0000
|
-0,0012
|
USD/GBP
|
1,3556
|
0,0000
|
0,0083
|
JPY/USD
|
156,3900
|
0,0100
|
-0,0600
|
RUB/USD
|
81,2603
|
0,0000
|
2,5103
|
TRY/USD
|
43,0352
|
0,0000
|
0,0790
|
CNY/USD
|
6,9812
|
-0,0100
|
-0,0078
