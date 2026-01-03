Премьер Словакии осудил военную операцию США в Венесуэле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что осуждает военную операцию США в Венесуэле.

Как передает Report, об этом он написал в Facebook.

По его словам, американская военная операция в Венесуэле является "очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны".

"Как премьер-министр небольшой страны я должен решительно осудить такое нарушение международного права", – добавил словацкий премьер.