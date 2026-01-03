Премьер Словакии осудил военную операцию США в Венесуэле
Другие страны
- 03 января, 2026
- 17:27
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что осуждает военную операцию США в Венесуэле.
Как передает Report, об этом он написал в Facebook.
По его словам, американская военная операция в Венесуэле является "очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны".
"Как премьер-министр небольшой страны я должен решительно осудить такое нарушение международного права", – добавил словацкий премьер.
