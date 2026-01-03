Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер Словакии осудил военную операцию США в Венесуэле

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 17:27
    Премьер Словакии осудил военную операцию США в Венесуэле

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что осуждает военную операцию США в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом он написал в Facebook.

    По его словам, американская военная операция в Венесуэле является "очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны".

    "Как премьер-министр небольшой страны я должен решительно осудить такое нарушение международного права", – добавил словацкий премьер.

    Роберт Фицо Словакия США Венесуэла Операция США в Венесуэле

    Последние новости

    17:29

    Фон дер Ляйен заявила о поддержке народа Венесуэлы

    Другие страны
    17:27

    Премьер Словакии осудил военную операцию США в Венесуэле

    Другие страны
    17:13

    Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраля

    Религия
    17:11

    ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

    Другие страны
    17:03

    Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%

    Бизнес
    17:02

    Глава МИД Украины: Киев не признает легитимность Мадуро

    Другие страны
    17:00

    Глава Генштаба Украины: Киев и Вашингтон согласовали военный документ из четырех разделов

    Другие страны
    16:53

    Стармер намерен обсудить с Трампом ситуацию в Венесуэле

    Другие страны
    16:45

    Зеленский предложил Шмыгалю должность вице-премьера и министра энергетики Украины

    Энергетика
    Лента новостей