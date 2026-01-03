İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 03 yanvar, 2026
    • 17:56
    Slovakiyanın Baş naziri ABŞ-nin Venesuelada keçirdiyi hərbi əməliyyatı pisləyib

    Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ABŞ-nin Venesuelada keçirdiyi hərbi əməliyyatı pislədiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Facebook"da yazıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin Venesuelada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyat "İkinci Dünya müharibəsindən sonra qurulmuş dünya nizamının dağılmasının növbəti sübutudur".

    "Kiçik bir ölkənin baş naziri kimi mən beynəlxalq hüququn bu cür pozulmasını qətiyyətlə pisləməliyəm", - R.Fitso əlavə edib.

    Slovakiya baş nazir Venesuela
