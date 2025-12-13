В США оценена роль Азербайджана в выходе его нефтегазовых ресурсов на международные рынки

Азербайджан и США обсудили новый этап развития энергетического партнерства.

Как сообщает "Report", об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в рамках визита П.Шахбазова в США на встрече с министром энергетики Соединенных Штатов Крисом Райтем.

"Мы оценили роль Азербайджана в выведении нефтяных и газовых ресурсов на международные рынки, развитии Южного газового коридора и зеленых энергетических коридоров, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества", - написал министр.

Кроме того, в рамках визита министр встретился с помощником министра торговли и генеральным директором Службы внешней торговли Дэвидом Л. Фогелем, а также с исполнительным директором Совета по национальному энергетическому превосходству Белого дома Джарродом Эйдженом.

На встречах обсуждались вопросы повышения энергетического сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень. Было отмечено, что США на протяжении многих лет являются надежным партнером Азербайджана в энергетической сфере и оказывают постоянную поддержку реализации масштабных инфраструктурных проектов, обеспечивающих энергетическую безопасность в регионе и Европе.

Особое внимание было уделено стратегической значимости состоявшейся 8 августа в Вашингтоне встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа, которая вывела энергетическое сотрудничество на новый уровень. В этой связи подчеркнута роль разработанной стратегической хартии партнерства между Азербайджаном и США, а также маршрута TRIPP, способствующих развитию нового двустороннего и регионального сотрудничества в энергосфере.

В соответствии с приоритетами по увеличению инвестиций в энергетическую сферу и расширению региональной инфраструктуры обсуждались возможности сотрудничества по экспортно-транзитным маршрутам нефти и газа, электрической энергии, проектам TRIPP и создания интерконнекторов.

Также обсуждались расширение сотрудничества с компанией ExxonMobil, участвующей в проекте разработки месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и многоаспектная деятельность SOCAR Trading в Хьюстоне.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных партнерствах с американскими компаниями в различных направлениях, включая технологии и дата-центры, создание механизма регулярного диалога в энергетической сфере и подготовку комплексной дорожной карты в рамках энергосотрудничества.