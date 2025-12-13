В Саратове при атаке БПЛА погибли два человека

В результате атаки БПЛА в Саратове повреждены несколько квартир в жилом доме, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Для жителей организован пункт временного размещения.

"Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета",- уточнил он.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 41 беспилотник над регионами России, 28 из них - над Саратовской областью.