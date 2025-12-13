В Саратове при атаке БПЛА погибли два человека
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 09:48
В результате атаки БПЛА в Саратове повреждены несколько квартир в жилом доме, погибли два человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Для жителей организован пункт временного размещения.
"Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета",- уточнил он.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 41 беспилотник над регионами России, 28 из них - над Саратовской областью.
Последние новости
10:09
Фото
Амирбеков: Азербайджан рассматривает Польшу как одного из надежных партнеров в ЕС и НАТОВнешняя политика
09:56
Фото
В Ташкенте обсудили расширение парламентского сотрудничества тюркских странВнешняя политика
09:48
В Саратове при атаке БПЛА погибли два человекаВ регионе
09:26
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2025)Финансы
09:15
ЕБРР инвестировал около $3,7 млрд в проекты в АзербайджанеФинансы
09:15
Самолет "Победы", летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно сел в БухареВ регионе
09:11
Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Зиря", "Сабах" встретится с "Туран Товуз"Футбол
08:57
Reuters: Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаютсяДругие страны
08:44