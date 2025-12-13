Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Саратове при атаке БПЛА погибли два человека

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 09:48
    В Саратове при атаке БПЛА погибли два человека

    В результате атаки БПЛА в Саратове повреждены несколько квартир в жилом доме, погибли два человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    Для жителей организован пункт временного размещения.

    "Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета",- уточнил он.

    По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 41 беспилотник над регионами России, 28 из них - над Саратовской областью.

    БПЛА Саратовская область Россия
    Saratova PUA ilə hücum olub, ölənlər var
    Elvis

    Последние новости

    10:09
    Фото

    Амирбеков: Азербайджан рассматривает Польшу как одного из надежных партнеров в ЕС и НАТО

    Внешняя политика
    09:56
    Фото

    В Ташкенте обсудили расширение парламентского сотрудничества тюркских стран

    Внешняя политика
    09:48

    В Саратове при атаке БПЛА погибли два человека

    В регионе
    09:26

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2025)

    Финансы
    09:15

    ЕБРР инвестировал около $3,7 млрд в проекты в Азербайджане

    Финансы
    09:15

    Самолет "Победы", летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно сел в Бухаре

    В регионе
    09:11

    Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Зиря", "Сабах" встретится с "Туран Товуз"

    Футбол
    08:57

    Reuters: Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются

    Другие страны
    08:44

    При взрыве в кафе в Карагандинской области Казахстана погибли два человека

    В регионе
    Лента новостей