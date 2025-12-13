Амирбеков: Азербайджан рассматривает Польшу как одного из надежных партнеров в ЕС и НАТО

Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Польшу.

Как сообщает Report, в рамках визита он провел встречи в канцелярии премьер-министра Польши с начальником Департамента внешних связей Малгожатой Латкевич-Павляк, советником президента Польши Радославом Груком, председателем Комиссии по иностранным делам Сената Гжегожем Схетыной, заместителем директора управления по вопросам безопасности Офиса Президента, бригадным генералом Анджеем Ковальским, а также заместителем министра иностранных дел Марчином Босацким.

В ходе встреч обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Польшей.

Стороны, подчеркнув, что взаимные визиты на высоком уровне и регулярный политический диалог являются одним из ключевых направлений двусторонней повестки, отметили важность их продолжения в ближайшем будущем.

Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан рассматривает Польшу как одного из своих надежных партнеров в рамках Европейского Союза и НАТО.

Стороны, согласившись с тем, что нынешний объем торгового товарооборота не соответствует своему потенциалу, выразили заинтересованность в углублении экономических отношений как в традиционных областях, так и по новым направлениям. В этом контексте было отмечено наличие благоприятных возможностей для сотрудничества в области зеленого перехода и возобновляемой энергетики, логистики, транспортных коммуникаций и обороны.

Представитель президента проинформировал собеседников о динамике и последних шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что несмотря на фактическое пребывание двух стран в условиях мира, представляется необходимым оформить его юридически.

В центре внимания также были вопросы региональной безопасности и дополнительные возможности для углубления практического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в контексте новых реалий в регионе.

Стороны также подчеркнули, что межпарламентское сотрудничество является важной составной частью азербайджано-польских отношений. Эльчин Амирбеков, подчеркнув, что активизация межпарламентских контактов способствует укреплению атмосферы доверия между странами, напомнил о направленном азербайджанской стороной председателю Сената Польши официальном приглашении и выразил надежду на интенсификацию контактов в этой сфере в следующем году.

В ходе обсуждений азербайджанской стороной было подчеркнуто, что принятый недавно документ под названием "Стратегическая повестка партнерства ЕС–Армения" не отражает существующие реалии в регионе и не способствует ни развитию отношений ЕС–Азербайджан, ни продвижению процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Польская сторона была также проинформирована о последствиях оккупационной политики Армении, включая ущерб, нанесенный культурному наследию Азербайджана, а также о масштабах минной проблемы в стране. Отмечая, что разминирование является приоритетом для Азербайджана, Эльчин Амирбеков подчеркнул, что международная помощь в решении этого гуманитарного вопроса значительно уступает масштабам собственных усилий Азербайджана, и призвал польскую сторону к практическому сотрудничеству и проявлению солидарности в этой сфере. Он также пригласил польские компании принять участие в проектах восстановления и реконструкции в постконфликтный период на освобождённых территориях.