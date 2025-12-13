В Баку прошли XVI Дни НАТО

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В рамках XVI Дней НАТО делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) − начальником Управления партнерства контр-адмиралом Юсуфом Карагюлле посетила Азербайджан.

    Как сообщает Report, цель визита состоит в развитии сложившегося сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, выполнение обязательств в рамках партнерских программ и укрепление обмена опытом.

    В ходе визита были проведены встречи в Министерстве обороны Азербайджана, Военном институте имени Гейдара Алиева, а также в воинских частях подразделений Сухопутных войск и Военно-морских сил, заявленных в программу "Концепция оперативных возможностей" НАТО.

    На мероприятиях было отмечено, что в рамках сотрудничества с НАТО Азербайджан активно участвовал в обеспечении международной безопасности. Деятельность личного состава Азербайджанской Армии в миротворческих миссиях была высоко оценена и сочтена ценным вкладом в глобальную безопасность. Подчеркивалось активное участие Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира", отмечались успехи, достигнутые в рамках программы "Концепция оперативных возможностей".

    На встречах была подчеркнута важность сотрудничества в сфере военного образования и подготовки. Было отмечено, что участие азербайджанских офицеров в учениях и штабах НАТО способствует расширению их оперативных, управленческих и военно-научных знаний. Для делегации были организованы различные брифинги и круглые столы.

    По итогам встреч, проведенных в рамках XVI Дней НАТО, состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

