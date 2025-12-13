Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Ташкенте обсудили расширение парламентского сотрудничества тюркских стран

    Внешняя политика
    • 13 декабря, 2025
    • 09:56
    В Ташкенте обсудили расширение парламентского сотрудничества тюркских стран

    Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева приняла делегацию во главе с генеральным секретарем ТюркПА Рамилем Гасаном.

    Как сообщает Report, председатель Сената отметила, что совместное наследие создает естественную основу для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям.

    Рамиль Гасан подчеркнул, что Узбекистан и тюркский мир объединены прочными связями на протяжении веков. Он отметил уникальный вклад Узбекистана в тюркский мир, подчеркнув богатое историческое наследие страны и ее особый статус как одного из древних центров тюркской цивилизации.

    По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем углублении сотрудничества между парламентами тюркских государств, а также обеспечении активного участия в мероприятиях, проводимых в рамках ТюркПА.

    Лента новостей