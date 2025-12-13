В Ташкенте обсудили расширение парламентского сотрудничества тюркских стран
- 13 декабря, 2025
- 09:56
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева приняла делегацию во главе с генеральным секретарем ТюркПА Рамилем Гасаном.
Как сообщает Report, председатель Сената отметила, что совместное наследие создает естественную основу для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям.
Рамиль Гасан подчеркнул, что Узбекистан и тюркский мир объединены прочными связями на протяжении веков. Он отметил уникальный вклад Узбекистана в тюркский мир, подчеркнув богатое историческое наследие страны и ее особый статус как одного из древних центров тюркской цивилизации.
По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем углублении сотрудничества между парламентами тюркских государств, а также обеспечении активного участия в мероприятиях, проводимых в рамках ТюркПА.