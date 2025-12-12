Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Закир Гасанов и военная делегация Узбекистана посетили воинскую часть коммандос

    Армия
    • 12 декабря, 2025
    • 20:12
    Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев и военная делегация Республики Узбекистан во главе с секретарём Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и министром обороны генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым, находящимися с официальным визитом в нашей стране, посетили одну из воинских частей коммандос.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, почтена его светлая память.

    Генерал-полковник З.Гасанов и военная делегация Узбекистана посетили стрельбище, солдатскую казарму, оружейную комнату, вещевой склад, а также столовую, где ознакомились с условиями, созданными для личного состава.

    После осмотра симуляционного средства, представленного Министерством оборонной промышленности, в спортивном зале гости понаблюдали за занятиями военнослужащих по физической подготовке.

    Делегации были продемонстрированы действия коммандос на башне горных коммандос и на тропе разведчика.

    Гостям были представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оружие, автомобили и специальная техника, а также другие боевые средства, производимые Министерством оборонной промышленности и военно-промышленными компаниями.

    Затем узбекской делегации были представлены вооружение, оборудование и боевая техника, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, было подробно рассказано об их тактико-технических характеристиках.

    Визит представляет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества, расширения обмена опытом и развития связей между оборонными ведомствами двух стран.

    Zakir Həsənov özbəkistanlı generallarla komando hərbi hissəsində olub
    Azerbaijan Defense Minister and Uzbekistan military delegation visit commando military unit
