    Трамп заявил о большом прогрессе в завершении войны в Украине

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 03:55
    Трамп заявил о большом прогрессе в завершении войны в Украине

    Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом американский лидер на церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.

    "Мы много сделали, остановили восемь войн. <...> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <...>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса", - сказал он.

    Трамп добавил, что работает над тем, можно ли прямо сейчас заключить сделку.

    "Посмотрим. Наверное, скоро мы узнаем", - заявил американский лидер.

    Напомним, что ранее о переломном моменте для будущего Украины заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

