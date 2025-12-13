Трамп заявил о большом прогрессе в завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом американский лидер на церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.

"Мы много сделали, остановили восемь войн. <...> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <...>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса", - сказал он.

Трамп добавил, что работает над тем, можно ли прямо сейчас заключить сделку.

"Посмотрим. Наверное, скоро мы узнаем", - заявил американский лидер.

Напомним, что ранее о переломном моменте для будущего Украины заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.