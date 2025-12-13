В аэропорту Франкфурта у пассажира изъяли свыше 11 тыс. алмазов

Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта-на-Майне обнаружили не менее 11 270 алмазов в ручной клади пассажира, прилетевшего из Анголы, и изъяли их.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на таможенников и федеральную полицию.

По его информации, алмазы были спрятаны в двойном дне. Для определения их стоимости необходимо провести оценку. Правоохранители, как отмечает DPA, задержали 53-летнего мужчину, прилетевшего во Франкфурт из Анголы, и поместили его под стражу.

Вероятно, он не задекларировал природные алмазы при въезде, как того требовали правила, и не смог предъявить необходимый сертификат, резюмирует агентство.