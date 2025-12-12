Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Постпред Турции в НАТО почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 19:29
    Постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк посетил офис представительства Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского представительства в соцсети Х.

    Согласно информации, на встрече с главой миссии Азербайджана в НАТО Джафаром Гусейнзаде обсуждались вопросы развития партнерства Азербайджан-НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира", а также двустороннего сотрудничества в рамках НАТО и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Басат Озтюрк также с глубоким почтением почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю Дня памяти.

    Azərbaycan və Türkiyənin NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edilib
    Türkiye's NATO envoy pays tribute to Azerbaijan's National Leader Heydar Aliyev
