Постпред Турции в НАТО почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 19:29
Постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк посетил офис представительства Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского представительства в соцсети Х.
Согласно информации, на встрече с главой миссии Азербайджана в НАТО Джафаром Гусейнзаде обсуждались вопросы развития партнерства Азербайджан-НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира", а также двустороннего сотрудничества в рамках НАТО и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Басат Озтюрк также с глубоким почтением почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю Дня памяти.
The Head of the Mission received the Permanent Representative of @TC_NATODT🇹🇷, H.E. Ambassador Basat Öztürk, at @AzMissionNATO🇦🇿.— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) December 12, 2025
During the meeting a discussion was held on #Azerbaijan-@NATO #partnership within the Partnership for Peace (PfP) framework, mutual cooperation… pic.twitter.com/c1u81cRj9K