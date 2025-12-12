Azərbaycan və Türkiyənin NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edilib

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 19:28
    Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə Türkiyənin alyansdakı daimi nümayəndəsi Basat Öztürklə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Sülh Naminə Tərəfdaşlıq, NATO çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, eləcə də maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

    Türkiyənin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Basat Öztürk Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib və onun davamlı irsinə dərin hörmətlə yanaşdığını bildirib.

    Постпред Турции в НАТО почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева
    Türkiye's NATO envoy pays tribute to Azerbaijan's National Leader Heydar Aliyev

