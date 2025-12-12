Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В НАР более 20 человек отравились угарным газом на траурной церемонии

    • 12 декабря, 2025
    • 19:16
    В НАР более 20 человек отравились угарным газом на траурной церемонии

    Более 20 человек отравились угарным газом на траурной церемонии в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел в селе Кюльтяпя Бабекского района.

    Пострадавшие были доставлены в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской АР, их лечение продолжается.

