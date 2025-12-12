WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Naxçıvanda dəm qazı zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya daxil olan 23 qadın evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    • 12 dekabr, 2025
    • 19:20
    Naxçıvanda dəm qazı zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya daxil olan 23 qadın evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinin təcili tibbi yardım şöbəsinə dəm qazı zəhərlənməsi şübhəsi ilə daxil olan 23 qadın evə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinin Təcili tibbi yardım şöbəsinin həkim-infektsionisti Tahirə Məmmədova deyib.

    O qeyd edib ki, xəstələrə ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar uzun müddət müşahidə altında saxlanılıb. Müraciət edənlərin hamısı qadın olub. Xəstələrin vəziyyəti stabilləşdikdən sonra evə buraxılıblar.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) 20-dən çox şəxs yas mərasimində dəm qazından zəhərlənib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Babək rayonunun Kültəpə kəndində baş verib.

    İlkin məlumata görə, 20-dən çox şəxs dəm qazından zəhərlənib. Zərərçəkmişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinə yerləşdirilib, müalicələri davam etdirilir.

    Naxçıvan Babək rayonu Zəhərlənmə dəm qazı
