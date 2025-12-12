Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Brent упала до $60,99 за баррель

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 20:21
    Brent упала до $60,99 за баррель

    Февральские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,47%), до $60,99 за баррель.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Январские фьючерсы на WTI подешевели на бирже NYMEX на $0,28 (0,49%), до $57,32 за баррель.

    Основное давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают опасения избытка предложения на мировом рынке.

    Международное энергетическое агентство в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос на рекордные 4 млн баррелей в сутки, и указало на рост мировых запасов до четырехлетнего максимума.

    Трейдеры также оценивают ситуацию в геополитике - в частности, вокруг урегулирования конфликта России и Украины, которое может повлечь за собой возвращение на мировой рынок российских поставок нефти.

