WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    "Brent" neftinin qiyməti 60,99 dollara düşüb

    Energetika
    • 12 dekabr, 2025
    • 21:49
    Brent neftinin qiyməti 60,99 dollara düşüb

    "Brent" neftin fevral fyuçersləri Londonun "ICE Futures" birjasında 0,29 dollar (0,47%) ucuzlaşaraq bir barrelə görə 60,99 ABŞ dollarına enib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

    "WTI"ın yanvar fyuçersləri "NYMEX" birjasında 0,28 dollar (0,43%) ucuzlaşaraq bir barrelə görə 57,32 dollara düşüb.

    Neft kotirovkalarına əsas təzyiq dünya bazarında təklifin tələbi üstələməsi riski yaradıb.

    Beynəlxalq Enerji Agentliyi 2026-cı ildə neft təklifinin sutka ərzində tələb olunan həcmi sutka 4 milyon barrel üstələcəyi barədə proqnozu təsdiqləyib. Bu isə dünya ehtiyatlarının dördillik maksimuma qalxması deməkdir.

    Treyderlər vəziyyəti geosiyasətə uyğun qiymətləndirirlər, çünki Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması situasiyanı dəyişə bilər və Rusiya dünya bazarına neftdaşımaları bərpa edər.

    neft Brent WTI NYMEX
    Brent упала до $60,99 за баррель
    Brent oil falls to $60.99 per barrel amid oversupply concerns

    Son xəbərlər

    22:29

    Azərbaycanın 4 boksçusu Avropa çempionatının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    22:16

    Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müddətsiz bloklayıb

    Digər ölkələr
    22:11
    Foto

    Marneulidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Region
    22:03

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib

    Komanda
    21:49

    "Brent" neftinin qiyməti 60,99 dollara düşüb

    Energetika
    21:34
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsi sənədlərin tədqiqi ilə davam etdirilib

    Hadisə
    21:27

    Sumqayıtda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:20

    Tailandın Baş naziri Kamboca ilə atəşkəs razılaşmasının olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    20:54
    Foto

    Kiyevdə Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti