"Brent" neftinin qiyməti 60,99 dollara düşüb
- 12 dekabr, 2025
- 21:49
"Brent" neftin fevral fyuçersləri Londonun "ICE Futures" birjasında 0,29 dollar (0,47%) ucuzlaşaraq bir barrelə görə 60,99 ABŞ dollarına enib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.
"WTI"ın yanvar fyuçersləri "NYMEX" birjasında 0,28 dollar (0,43%) ucuzlaşaraq bir barrelə görə 57,32 dollara düşüb.
Neft kotirovkalarına əsas təzyiq dünya bazarında təklifin tələbi üstələməsi riski yaradıb.
Beynəlxalq Enerji Agentliyi 2026-cı ildə neft təklifinin sutka ərzində tələb olunan həcmi sutka 4 milyon barrel üstələcəyi barədə proqnozu təsdiqləyib. Bu isə dünya ehtiyatlarının dördillik maksimuma qalxması deməkdir.
Treyderlər vəziyyəti geosiyasətə uyğun qiymətləndirirlər, çünki Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması situasiyanı dəyişə bilər və Rusiya dünya bazarına neftdaşımaları bərpa edər.