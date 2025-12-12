Турция открыла в Азербайджане филиал оборонной компании

Первая зарубежная "дочка" турецкой оборонной компании "Makine ve Kimya Endüstrisi" (MKE), входящей в структуру Министерства национальной обороны Турции, начала деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Турции Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

По его словам, дочерняя компания получила название "Makine ve Kimya Azerbaijan" (MKA).

Актюрк подчеркнул, что открытие MKA в Азербайджане является отражением конкретных и стратегических шагов Анкары и Баку в сфере оборонной промышленности.

Он также отметил, что "Makine ve Kimya Azerbaijan" стала первым зарубежным дочерним предприятием MKE и будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в оборонно-промышленной сфере.