    Турция открыла в Азербайджане филиал оборонной компании

    Армия
    • 12 декабря, 2025
    • 14:04
    Первая зарубежная "дочка" турецкой оборонной компании "Makine ve Kimya Endüstrisi" (MKE), входящей в структуру Министерства национальной обороны Турции, начала деятельность в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Турции Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

    По его словам, дочерняя компания получила название "Makine ve Kimya Azerbaijan" (MKA).

    Актюрк подчеркнул, что открытие MKA в Азербайджане является отражением конкретных и стратегических шагов Анкары и Баку в сфере оборонной промышленности.

    Он также отметил, что "Makine ve Kimya Azerbaijan" стала первым зарубежным дочерним предприятием MKE и будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в оборонно-промышленной сфере.

