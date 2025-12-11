Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Ali Asadov meets with Georgian prime minister in Ashgabat

    Foreign policy
    • 11 December, 2025
    • 18:04
    Ali Asadov meets with Georgian prime minister in Ashgabat

    Azerbaijan"s Prime Minister Ali Asadov, during a working visit to Turkmenistan, met with Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze, Report says, citing the Cabinet of Ministers.

    During the talks, Asadov conveyed greetings from Azerbaijani President Ilham Aliyev.

    The two leaders highlighted the rapid development of the Azerbaijan–Georgia strategic partnership in trade and economics, investment, transport and transit, oil and gas, green energy, humanitarian work, and other areas.

    Asadov and Kobakhidze also focused on key issues on the agenda for mutually beneficial bilateral cooperation.

