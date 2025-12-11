Ali Asadov meets with Georgian prime minister in Ashgabat
Foreign policy
- 11 December, 2025
- 18:04
Azerbaijan"s Prime Minister Ali Asadov, during a working visit to Turkmenistan, met with Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze, Report says, citing the Cabinet of Ministers.
During the talks, Asadov conveyed greetings from Azerbaijani President Ilham Aliyev.
The two leaders highlighted the rapid development of the Azerbaijan–Georgia strategic partnership in trade and economics, investment, transport and transit, oil and gas, green energy, humanitarian work, and other areas.
Asadov and Kobakhidze also focused on key issues on the agenda for mutually beneficial bilateral cooperation.
Latest News
18:55
Photo
Large Victory Park to be established in NakhchivanDomestic policy
18:44
Baku hosts meeting of WUF13 Organizing CommitteeOther
18:30
Photo
Azerbaijan opens embassy in ThailandForeign policy
18:25
Photo
Azerbaijan, UK discuss joint work in AIICT
18:16
Photo
Azerbaijani ambassador discusses bilateral relations with Kenya's prime ministerForeign policy
18:10
Ambassador: Azerbaijan, Philippines continue talks on direct flights and visaForeign policy
18:04
Photo
Ali Asadov meets with Georgian prime minister in AshgabatForeign policy
17:52
Azerbaijan falls short of OPEC+ quota by 95,000 b/d in NovemberEnergy
17:40
Photo